JPNN.com - Entertainment - Film

Maria Theodore Jadi Pelakor dalam Jalinan Terlarang

Sabtu, 27 September 2025 – 05:55 WIB
Maria Theodore dan pemain lainnya saat jumpa pers serial Jalinan Terlarang di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Maria Theodore siap menghadapi konsekuensi dari perannya sebagai Gina, seorang pelakor dalam serial Vidio berjudul 'Jalinan Terlarang'.

Dalam serial tersebut, Gina diceritakan merusak rumah tangga karakter yang diperankan Marshanda dan Dimas Anggara.

Menyadari karakter Gina berpotensi memicu amarah publik, Maria Theodore mengungkapkan harapannya agar penonton dapat lebih berempati terhadap sebuah peran.

"Kalau tantangan terbesar, mungkin mmm, aku ingin semua yang menonton punya empati lebih saja, sih, ke karakterku, ke setiap karakter," kata Maria Theodore di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Perempuan berusia 22 tahun itu berharap penonton tidak langsung menghakimi tindakan Gina, melainkan mencoba memahami latar belakang karakternya.

Menurutnya, ada motivasi kuat dan cukup menyakitkan di balik keputusan Gina melakukan hal-hal keliru.

"Karena ada motivasi kuat dan cukup sakit kenapa Gina melakukan hal yang Gina lakukan gitu," beber Maria Theodore.

Salah satu motivasi utama yang melatarbelakangi perilaku Gina yakni ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya.

Maria Theodore berperan sebagai pelakor dalam serial terbaru bertajuk Jalinan Terlarang.

