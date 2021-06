Maria Vania Sempat Dijadikan Pacar Khayalan Hingga Didatangi Rumah Orang tuanya

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Maria Vania mengaku pernah dijadikan pacar khayalan oleh seorang laki-laki, bahkan sampai didatangi ke rumah orang tuanya di Bandung.



Kisah tersebut dibagikan oleh Maria Vania melalui kanal Gofar Hilam di YouTube.



Hal itu berawal saat Gofar Hilman menanyakan soal privasi apa yang tak ingin dibagikan olehnya kepada publik.



Lantas pembawa acara olahraga itu mengatakan dirinya sangat menjaga privasi keluarganya.



Sebab dia pernah mendapatkan pengalaman mengerikan yang mengganggu ketenangan dirinya dan orang tua.



"Sempat itu ada satu orang yang pikir aku pacarnya, dia datang loh, cari rumah aku di Bandung," ujar Maria Vania, Selasa (8/6).



Dia menyebut bahwa laki-laki itu datang sebanyak empat kali ke kediaman orang tuanya di Bandung untuk mengajaknya nonton film.



"Jadi, dia anggap aku halu (pacar khayalan) begitu kayak pacar dia. That's scary, kan," ucap Maria Vania.



Perempuan 30 tahun itu mengaku tak tahu dari mana lelaki tersebut tahu alamat rumahnya, tetapi beberapa temannya pernah dihubungi oleh pria asing tersebut.



Dia bahkan ketakutan hingga tak berani pulang ke Bandung setelah melihat akun laki-laki itu di Twitter.



"Awalnya dari Twitter dia kayak mention, i love you, ini, itu terus aku lihat di timeline dia, astaga itu semua it's all about me," kata Maria Vania.



"Jadi, kayak curhat gitu, 'aku tahu kamu bohong, kamu pasti ada di rumah, kan. Aku scary banget," sambungnya.



Untuk menghindari kelakuan ekstrem tersebut, Maria Vania bahkan berpura-pura pindah rumah.



Namun dia tak menampik dirinya sempat ingin melaporkan perlakuan laki-laki tersebut ke pihak kepolisian.



"Aku sempat bilang sudah enggak di Bandung atau Jakarta, aku di Bali. Mungkin bosan atau karena mungkin aku ada posting sama my ex. Sudah done (enggak ganggu lagi)," jelas Maria Vania.(mcr7/jpnn)



