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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mariano Peralta Akui Ada Satu Hal yang Sulit Ditolak dari Persib Bandung

Kamis, 30 Juli 2026 – 07:04 WIB
Mariano Peralta Akui Ada Satu Hal yang Sulit Ditolak dari Persib Bandung - JPNN.COM
Mariano Peralta saat menyaksikan pertandingan Persib melawan DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kesempatan memperkuat Persib Bandung disambut antusias oleh Mariano Peralta.

Pemain asal Argentina itu mengaku ada satu alasan yang membuat dirinya mantap menerima pinangan Maung Bandung.

Peralta resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Persib setelah menandatangani kontrak di Graha Persib, Rabu (29/7/2026).

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Alasan Sulit Menolak Tawaran Persib

Prosesi tersebut turut dihadiri jajaran petinggi klub sebagai penanda dimulainya perjalanan baru sang pemain di Kota Kembang.

Bagi Peralta, bergabung dengan Persib bukan sekadar melanjutkan karier di Indonesia. Dia melihat klub kebanggaan Bobotoh itu sebagai tim besar dengan tradisi juara dan basis suporter yang luar biasa.

"Saya sangat senang berada di sini. Persib adalah klub yang sangat besar di Indonesia, memiliki banyak suporter, dan merupakan klub juara. Itulah alasan utama saya memilih bergabung dengan Persib," ujarnya.

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Tak Takut Standar Tinggi

Persib datang ke musim baru dengan modal tiga gelar liga secara beruntun. Namun, situasi itu sama sekali tidak membuat Peralta merasa terbebani.

Sebaliknya, pemain bernomor punggung 10 tersebut menganggap standar tinggi yang dimiliki Persib sebagai tantangan yang harus dijawab lewat kerja keras di lapangan.

Mariano Peralta mengaku sulit menolak tawaran Persib Bandung. Simak alasan yang membuat pemain asal Argentina itu begitu yakin.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Mariano Peralta  Mariano Peralta Persib 
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