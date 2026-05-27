Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mariano Peralta Dirumorkan ke Persija, Begini Respons Santai Bos Borneo FC

Rabu, 27 Mei 2026 – 13:08 WIB
Mariano Peralta Dirumorkan ke Persija, Begini Respons Santai Bos Borneo FC - JPNN.COM
Pemain Borneo FC Mariano Peralta. Foto: IG borneofcid

jpnn.com, JAKARTA - Rumor kepindahan Mariano Peralta ke Persija Jakarta mulai memanas seusai kompetisi Super League 2025/2026 berakhir.

Namun, pemilik Borneo FC Samarinda, Nabil Husein, memilih santai menanggapi kabar tersebut.

Nama Mariano Peralta memang sedang jadi rebutan setelah tampil menggila sepanjang musim lalu.

Baca Juga:

Tak hanya dikaitkan dengan Persija Jakarta, gelandang asal Argentina itu juga disebut masuk radar beberapa klub lain, termasuk tim Serie B Italia dan Persib Bandung.

Meski rumor transfer terus bergulir, Nabil Husein menegaskan dirinya belum ingin membahas masa depan Peralta terlalu jauh.

Menurutnya, kompetisi baru saja selesai sehingga isu transfer masih sebatas spekulasi yang lumrah terjadi di bursa pemain.

Baca Juga:

"Kami baru bertemu beberapa hari lalu. Liga juga baru selesai, jadi masih terlalu cepat membahas itu. Soal rumor Peralta ke Persija, nikmati saja rumor-rumor itu, itu hal biasa," ujar Nabil.

Pernyataan itu makin memancing spekulasi publik. Pasalnya, kontrak Peralta bersama Borneo FC dikabarkan segera habis.

Persija Jakarta dikabarkan mengincar Mariano Peralta untuk menghadapi kompetisi musim depan. Bos Borneo FC Nabil Husein menanggapi santai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mariano Peralta  Mariano Peralta ke Persija  Borneo FC  super league 2026 
BERITA MARIANO PERALTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp