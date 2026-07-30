Marinus Gea Dorong Pendampingan Psikologis untuk Anak Korban Aksi Kekerasan Massa di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR yang juga Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea menaruh perhatian serius terhadap kondisi psikologis anak korban yang menyaksikan langsung ayahnya meninggal dunia akibat aksi kekerasan massa di Bali.

Menurut Marinus, peristiwa tragis tersebut berpotensi meninggalkan trauma mendalam yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak apabila tidak segera ditangani secara profesional.

Marinus mengatakan, anak yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu tidak hanya kehilangan sosok ayah, tetapi juga harus menyaksikan secara langsung peristiwa yang sangat traumatis.

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"Saya sangat prihatin karena seorang anak yang masih duduk di kelas satu SD harus menyaksikan secara langsung ayahnya meninggal dunia akibat tindakan kekerasan tersebut," kata Marinus.

Dia menilai peristiwa ini meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam.

"Dampaknya bisa memengaruhi perkembangan mental, emosional, bahkan masa depannya apabila tidak segera mendapatkan pendampingan yang memadai," ungkap Marinus.

Marinus menegaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban, termasuk korban tidak langsung dari suatu tindak pidana.

Hal tersebut kata Marinus telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.