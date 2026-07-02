Marinus Gea Dorong Relawan Kebajikan Pancasila Wujudkan Transformasi Karakter Masyarakat

jpnn.com, TANGERANG - Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Marinus Gea menegaskan pentingnya menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui penguatan Relawan Kebajikan Pancasila.

Penegasan tersebut disampaikan Marinus Gea saat menghadiri kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kampus Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Tangerang, Kamis (2/7).

Menurut Marinus, Indonesia dibangun di atas kesepakatan luhur bernama Pancasila yang menjadi titik temu kebangsaan, rumah bersama, sekaligus jalan tengah yang mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia.

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Anggota Komisi XIII DPR itu menekankan nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti pada sebatas pemahaman maupun hafalan.

Namun, Marianus menegaskan yang lebih penting adalah Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pancasila harus dihidupi. Pancasila harus diwujudkan. Pancasila harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Inilah yang saya sebut sebagai Kebajikan Pancasila,” tegas Marinus.

Lebih jauh, Marinus mengatakan kebajikan Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, mulai dari cara memimpin, melayani, hingga memperlakukan sesama.

“Sesungguhnya ukuran keberhasilan Pancasila bukanlah seberapa banyak orang menghafal lima sila, melainkan seberapa banyak nilai lima sila itu hidup dalam kehidupan bangsa,” katanya.