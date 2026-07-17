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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Marinus Gea Dorong Universitas Nias Bangun Kepemimpinan Berkarakter Pancasila

Jumat, 17 Juli 2026 – 18:43 WIB
Marinus Gea Dorong Universitas Nias Bangun Kepemimpinan Berkarakter Pancasila - JPNN.COM
Anggota MPR RI Marinus Gea, menegaskan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun UNIAS. Foto: MPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI Marinus Gea, menegaskan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun Universitas Nias (UNIAS) sebagai Center of Excellence. 

Hal itu disampaikan Marinus saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Nias, Jumat (17/7/2026). 

Marinus mengatakan banyak orang cerdas gagal menjadi pemimpin karena kehilangan kompas moral. 

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Menurutnya, kepemimpinan sejati bukan hanya bertumpu pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada nilai, karakter, dan integritas yang berakar pada Pancasila. 

"Kepemimpinan bukan sekadar soal kecerdasan intelektual, tetapi tentang nilai, moralitas, dan karakter. Pancasila merupakan kompas moral yang harus menjadi pedoman dalam setiap proses kepemimpinan," ujar Marinus.

Dia juga mengajak sivitas akademika memahami sejarah lahirnya Pancasila secara utuh. 

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Menurut Marinus, Pancasila lahir melalui satu rangkaian proses sejarah yang dimulai dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, dilanjutkan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga disahkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Pemahaman sejarah tersebut kata Marinus penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh distorsi sejarah maupun ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa. 

Anggota MPR RI Marinus Gea, menegaskan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun UNIAS.

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TAGS   MPR RI  universitas nias  Pancasila  Gotong Royong 
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