Marion Jola Hingga Denny Cagur Bakal Berseliweran di Tawa Kalcer ANTV

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ANTV meluncurkan program variety show terbaru berjudul Tawa Kalcer yang akan tayang mulai Kamis, 4 Desember 2025 pukul 21.00 WIB.

Program ini menghadirkan deretan komedian dan entertainer populer, seperti Sule, Denny Cagur, Parto, Halda, Abel, hingga penyanyi Marion Jola.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, mengatakan Tawa Kalcer dihadirkan untuk memperkaya ragam tayangan hiburan ANTV.

“Semoga hadirnya program Tawa Kalcer dapat menghibur pemirsa setia ANTV,” ujar Kiki Zulkarnain, dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Tawa Kalcer akan menampilkan lima segmen utama yang dikemas dengan gaya humor ringan dan spontan, yaitu YTTA (Yang Talkshow Talkshow Aja), GHOSTING (Gameshow Gak Penting), UNGGGER (Ujungnya Gerrr), SKENA (Sketsa Naskah), dan POV (Parodi on Viral).

Format yang variatif ini dirancang untuk menghadirkan tawa sepanjang episode.

Marion Jola yang turut meramaikan program ini juga membagikan pengalamannya saat menari bersama para pemain dalam lagu khas Tawa Kalcer.

Lala, sapaan akrabnya, mengaku mendapat banyak dukungan dari para komedian senior.