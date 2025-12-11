Marion Jola Merangkum Perjalanan Cinta Lewat Album Gemini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marion Jola akhirnya melepas album terbaru yang bertitel Gemini.

Album kedua tersebut memuat 8 lagu, dan 5 di antaranya merupakan materi baru, termasuk single Bye yang dirilis pada November 2025 lalu.

Dalam proses kreatif, Marion Jola berkolaborasi dengan sejumlah musisi dan penulis lagu seperti S/EEK, Dennis Talakua, Clara Riva, Tarapti Ikhtiar, Rizki Maulana Hidayat, dan Rezo Mesah, yang memberikan warna dan karakter unik dalam setiap track.

Secara konsep, Gemini menangkap berbagai fase dan dinamika dalam perjalanan cinta, mulai dari fase tergila-gila pada seseorang, perasaan terluka saat disakiti, hingga momen penuh keberanian untuk pergi dan memilih diri sendiri.

Apabila dirangkum dalam istilah Gen Z: album ini Gemini banget, penuh emosi, penuh perubahan, tetapi tetap karismatik dan jujur. Lebih dari sekadar album bertema asmara.

Gemini dari Marion Jola juga hadir sebagai bentuk empowerment: mendorong siapa pun yang mendengarkan untuk jadi lebih percaya diri dan berani mengakui perasaan apa adanya.

Demi melengkapi pengalaman mendengarkan, Gemini juga hadir dengan visualizer yang dapat dinikmati bersamaan, memberikan dimensi tambahan pada suasana setiap lagu.

Album Gemini dari Marion Jola sudah tersedia di seluruh platform musik digital. (ded/jpnn)