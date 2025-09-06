Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Maroko Jadi Negara Pertama Dari Afrika Lulus Piala Dunia 2026

Sabtu, 06 September 2025 – 07:01 WIB
Maroko Jadi Negara Pertama Dari Afrika Lulus Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Para pemain Maroko merayakan gol yang mereka buat ke gawang Niger pada laga Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Jumat (5/9/2025) waktu setempat. Pada pertandingan itu, Maroko menang 5-0 dan lolos ke Piala Dunia 2026. (ANTARA/FIFA)

jpnn.com - JAKARTA - Maroko lulus ke Piala Dunia 2026. Maroko bahkan menjadi negara pertama dari Afrika  lulus ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. 

Hal itu setelah Maroko mengalahkan Niger dengan skor telak 5-0 pada pertandingan Grup E kualifikasi di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Sabtu dini hari WIB.

Kemenangan Maroko atas Niger hadir berkat gol yang dicetak Ismael Saibari (dua gol), Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane dan Azzedine Ounahi, demikian dikutip dari laman FIFA di Jakarta. 

Baca Juga:

Hasil tersebut membuat Maroko kukuh di puncak klasemen sementara Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan mencetak 18 poin dari enam laga. 

Maroko pun memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026 dengan menyisakan dua pertandingan. Perolehan poin mereka sudah tidak mungkin terkejar oleh pesaing lainnya.

Selanjutnya Maroko dijadwalkan masih akan melakoni pertandingan sisa Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika menghadapi Zambia dan Kongo.

Baca Juga:

Di sisi lain, Niger masih memiliki kesempatan untuk lulus ke Piala Dunia 2026 dengan status peringkat kedua terbaik lalu bertarung di putaran kedua dan bersaing di play-off inter konfederasi.

Niger kini berada di posisi keempat klasemen sementara Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan enam poin setelah melalui lima pertandingan dan menyisakan tiga laga untuk dimainkan.

Maroko menjadi negara pertama dari Afrika yang lulus ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maroko  Piala Dunia 2026  Kualifikasi Piala Dunia  Afrika 
BERITA MAROKO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp