Maroko Ogah Balas Dendam ke Prancis, Fokus Rebut Tiket Semifinal Piala Dunia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Maroko menegaskan tak akan menjadikan duel melawan Prancis di perempat final Piala Dunia 2026 sebagai ajang balas dendam atas kekalahan empat tahun silam.

Maroko memilih fokus penuh untuk mengamankan satu tempat di semifinal, ketimbang larut dalam bayang-bayang masa lalu.

Maroko akan menghadapi Prancis di Stadion Boston pada 10 Juli 2026 setelah sama-sama memastikan langkah ke babak delapan besar.

Pertemuan ini langsung mengingatkan publik pada semifinal Piala Dunia 2022, ketika Atlas Lions harus mengakui keunggulan Les Bleus dengan skor 0-2.

Meski demikian, pelatih Maroko Mohamed Ouahbi menepis anggapan anak asuhnya datang dengan motivasi membalas kekalahan tersebut.

Menurutnya, skuadnya hanya ingin melanjutkan perjalanan impresif di Piala Dunia 2026.

"Tidak ada niat balas dendam. Kami hanya ingin melanjutkan perjalanan kami. Lagipula, jika berbicara soal balas dendam, Paraguay juga bisa ingin membalas kami jika bertemu lagi karena kami pernah mengalahkan mereka dalam laga persahabatan," ujar Ouahbi.

Pelatih berusia 49 tahun itu menegaskan Maroko kini memiliki mentalitas berbeda.