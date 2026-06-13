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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Maroko Tidak Gentar Hadapi Brasil, Achraf Hakimi Soroti Kualitas Vinicius

Sabtu, 13 Juni 2026 – 11:01 WIB
Maroko Tidak Gentar Hadapi Brasil, Achraf Hakimi Soroti Kualitas Vinicius - JPNN.COM
Achraf Hakimi. Foto: Instagram/achrafhakimi

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Maroko mengirim sinyal ancaman serius kepada Brasil menjelang bentrok panas Grup C Piala Dunia 2026.

Singa Atlas menegaskan tidak menganggap Selecao sebagai tim yang harus ditakuti dan yakin memiliki kapasitas untuk menjungkalkan salah satu raksasa sepak bola dunia tersebut.

Pertandingan Brasil kontra Maroko akan berlangsung di MetLife Stadium, Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB.

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Laga tersebut menjadi salah satu duel paling bergengsi di fase grup karena mempertemukan dua tim yang sama-sama menghuni 10 besar ranking FIFA.

Meski Brasil datang dengan deretan bintang kelas dunia seperti Vinicius Junior dan Raphinha, kubu Maroko menolak merasa inferior.

Bek andalan Achraf Hakimi menegaskan timnya siap menghadapi tekanan dan percaya diri bisa memberikan perlawanan sengit.

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"Kami tahu kualitas Vinicius. Saya sudah beberapa kali bermain melawannya. Dia pemain hebat, tetapi saya merasa siap dan yakin kami akan tampil baik," kata Hakimi.

Pemain Paris Saint-Germain itu menilai tidak ada tim yang layak disebut unggulan di turnamen sebesar Piala Dunia.

Maroko akan menghadapi Brasil pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026. Bek Achraf Hakimi menegaskan tidak takut dan menganggap tak ada tim favorit.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Maroko  Brasil  Achraf Hakimi  Vinicius Junior 
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