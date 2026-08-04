Maroon 5 Akan Kembali Konser di Jakarta pada Februari 2027

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik pop-rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, akan kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 sebagai bagian dari rangkaian tur Asia mereka.

Informasi tersebut diumumkan oleh Live Nation Asia melalui akun Instagram resminya pada Selasa (4/8).

Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam agenda tur Asia Maroon 5 bersama Kaohsiung, Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan Singapura.

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Namun hingga kini, promotor belum mengumumkan lokasi konser maupun jadwal penjualan tiket untuk pertunjukan di Indonesia.

Berdasarkan jadwal yang dirilis, tur Asia Maroon 5 akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan, pada 24 Januari 2027. Setelah itu, band yang digawangi Adam Levine tersebut dijadwalkan tampil di Seoul, Korea Selatan, pada 27 Januari 2027.

Maroon 5 kemudian melanjutkan tur dengan tiga konser di Tokyo, Jepang, masing-masing pada 30 Januari, 31 Januari, dan 2 Februari 2027.

Jakarta menjadi destinasi berikutnya sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Usai tampil di Jakarta pada 5 Februari 2027, Maroon 5 dijadwalkan menggelar konser di Manila, Filipina, pada 7 Februari, Bangkok, Thailand, pada 9 Februari, serta Singapura pada 12 Februari 2027.