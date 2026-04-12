JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Marquine Serta Tinara Berkolaborasi Merayakan Ikatan Ibu dan Anak

Senin, 13 April 2026 – 02:12 WIB
Merayakan ikatan ibu dan anak lewat kolaborasi Marquine X Tinara. Foto: Dok. Utterly Studio

jpnn.com, JAKARTA - Marquine Jewellery dan Tinara Brides menjalin kolaborasi untuk menghasilkan kampanye visual Bond and Beyond.

Melalui proyek itu, kedua brand mencoba menangkap sesuatu yang sering kali tidak terlihat, tentang bagaimana hubungan lintas generasi membentuk cara seorang perempuan memahami diri sendiri.

Lebih dari sekadar kolaborasi antara perhiasan dan busana pengantin, proyek itu mencoba menghadirkan narasi tentang warisan emosional.

Kolaborasi berbicara tentang bagaimana sebuah momentum, sebuah gestur, bahkan sebuah perhiasan dapat membawa cerita yang terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ikatan yang sunyi namun kuat itu pula yang menjadi titik berangkat kolaborasi antara Marquine Jewellery dan Tinara Brides.

Lewat kampanye visual bertajuk Bond and Beyond, kedua brand mencoba menerjemahkan relasi lintas generasi tersebut ke dalam bahasa visual yang lembut, intim, sekaligus penuh emosi.

Alih-alih sekadar memotret busana pengantin dan perhiasan sebagai objek estetika, kolaborasi berusaha menghadirkan emosi yang sering kali tersembunyi di balik momen penting dalam hidup perempuan.

Dari sinilah lahir sebuah narasi tentang kedekatan, warisan, dan perjalanan identitas yang terus berkembang.

TAGS   Marquine  Tinara  Marquine Jewellery  Tinara Brides 

