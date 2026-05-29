JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Marselino Bicara tentang John Herdman, Optimistis Garuda Terbang Tinggi

Jumat, 29 Mei 2026 – 09:24 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia berlatih sejak Selasa (26/5), salah satunya Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan mengungkapkan kesan pertamanya berlatih bersama pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman.

Dia mengungkapkan bahwa pelatih asal Inggris itu menerimanya dengan baik.

"Ya saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, (dia) sangat menerima (saya) dengan baik," kata Marselino menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui awak media dalam acara peluncuran resmi kolaborasi PSSI dengan EA SPORTS di Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

Herdman yang ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert pada Januari, baru pertama bertemu Marselino saat keduanya bertemu di pemusatan latihan di Jakarta sampai Sabtu (30/5) untuk persiapan ASEAN Hyundai Cup 2026.

Di kesempatan sebelumnya, di FIFA Series 2026 melawan Saint Kitt dan Nevis (4-0) dan Bulgaria (0-1) pada Maret, Marselino yang tengah mengalami cedera tak sempat bertemu dengan Herdman.

Kondisi cederanya waktu itu membuat namanya tak dipilih oleh Herdman, bahkan di skuad sementara yang berisi 41 pemain.

Kini, di pemusatan latihan di Jakarta, Marselino tergabung bersama 22 pemain lainnya yang semuanya bermain di kompetisi dalam negeri, BRI Super League.

