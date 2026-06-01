Marselino Comeback, Siap Bela Timnas Indonesia Hadapi Oman & Mozambik

Senin, 01 Juni 2026 – 13:48 WIB
Bintang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Setelah nyaris delapan bulan menghilang akibat cedera serius, Marselino Ferdinan dipastikan kembali memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.

Kembalinya Marselino menjadi salah satu sorotan utama dalam skuad pilihan John Herdman untuk menghadapi timnas Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Gelandang berusia 21 tahun itu terakhir kali mengenakan seragam Merah Putih pada September 2025 saat laga uji coba melawan Lebanon di Surabaya.

Tak lama setelah itu, karier Marselino terhenti akibat cedera hamstring yang memaksanya naik meja operasi pada Desember 2025. Cedera tersebut membuatnya absen dalam periode Timnas, termasuk saat perjuangan di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kini, Marselino sudah kembali pulih. Ia sudah merumput bersama tim reserve AS Trencin B pada April lalu dan perlahan menemukan kembali kebugarannya. 

Hasilnya, ia sukses meyakinkan Herdman untuk masuk ke dalam daftar 23 pemain final FIFA Matchday Juni.

Marselino memastikan dirinya sudah pulih sepenuhnya dan siap memberikan kontribusi maksimal.

"Baik, baik, Puji Tuhan, seratus persen baik. Sudah pulih dari dua bulan lalu," kata Marselino.

Marselino Ferdinand akhirnya kembali bisa memperkuat Timnas Indonesia setelah terpilih masuk dalam 23 Pemain Hadapi FIFA matchday kontra Oman dan Mozambik.

TAGS   Marselino Ferdinan  Timnas Indonesia  FIFA Matchday  pemain timnas 
