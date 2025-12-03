Marselino Ferdinan Gagal Bela Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025, Ini Penggatinya

jpnn.com, JAKARTA - Timnas U-22 Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat gelandang muda andalan, Marselino Ferdinan, pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BTN, Sumardji.

Sumardji menjelaskan bahwa pemain AS Trencin itu mengalami cedera hamstring, sehingga membuatnya gagal menyusul tim ke Thailand.

“Marselino Ferdinan mengalami cedera hamstring. Dia tidak jadi datang ke Thailand,” ujar Sumardji, Rabu (3/12/2025).

Dengan absennya Marselino, pelatih Indra Sjafri langsung menyiapkan opsi lain. Sosok yang dipanggil menggantikan Marselino adalah Rifqy Ray, pemain Persik Kediri. Rifqy sebelumnya masuk dalam daftar 30 pemain untuk uji coba melawan Mali pada November 2025, tetapi saat itu tidak termasuk dalam 23 pemain final yang dibawa ke Thailand.

Kini, Rifqy kembali dipercaya untuk memperkuat tim di SEA Games 2025. Eks pemain Bali United itu diharapkan bisa segera tiba di Chiangmai. “Penggantinya itu Rifqy Ray dari Persik Kediri,” tambah Sumardji.

Timnas U-22 Indonesia sendiri akan berlaga di Grup C SEA Games 2025. Kadek Arel dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi Filipina pada 8 Desember 2025 dan Myanmar pada 12 Desember 2025. Seluruh laga digelar pukul 18.00 WIB di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai.

Awalnya, Grup C berisi tiga lawan termasuk Singapura. Namun, Singapura dipindahkan ke Grup A menyusul keputusan Kamboja mundur karena alasan keamanan atlet. (dkk/jpnn)