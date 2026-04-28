Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Marselino Ferdinan Yakin Bakal Jadi Pilihan John Herdman

Jumat, 29 Mei 2026 – 01:37 WIB
Marselino Ferdinan Yakin Bakal Jadi Pilihan John Herdman - JPNN.COM
Marselino Ferdinan saat berlatih di bawah asuhan John Herdman untuk laga persahabatan melawan Oman dan Mozambik di Stadion Madya, Jakarta. Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Marselino Ferdinan mengaku siap kembali berseragam Timnas Indonesia seusai lama absen.

Pemain kelahiran 9 September 2004 itu tercatat terakhir berseragam Timnas Indonesia pada Oktober silam.

Penggawa AS Trencin itu mengaku sudah pulih dan siap kembali membela skuad Garuda pada laga persahabatan melawan Oman dan Mozambik.

Baca Juga:

“Puji Tuhan kondisi saya saat ini sudah seratus persen baik setelah pulih dua bulan lalu,” ujar jebolan akademi Persebaya Surabaya itu.

Marselino Ferdinan masuk ke dalam lis pemain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk laga persahabatan.

Kehadiran pria yang akrab disapa Marceng itu diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda.

Baca Juga:

Tercatat selama ini lini serang Timnas Indonesia lebih banyak mengandalkan Ole Romeny untuk mencetak gol.

Menarik ditunggu kembalinya Marcelino Ferdinan di Timnas Indonesia setelah lama absen.

Marselino Ferdinan mengaku siap kembali berseragam Timnas Indonesia di bawah era John Herdman seusai lama absen akibat cedera

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marselino Ferdinan  Timnas Indonesia  John Herdman  Timnas 
BERITA MARSELINO FERDINAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp