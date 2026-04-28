Marselino Ferdinan Yakin Bakal Jadi Pilihan John Herdman

Jumat, 29 Mei 2026 – 01:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Marselino Ferdinan mengaku siap kembali berseragam Timnas Indonesia seusai lama absen.

Pemain kelahiran 9 September 2004 itu tercatat terakhir berseragam Timnas Indonesia pada Oktober silam.

Penggawa AS Trencin itu mengaku sudah pulih dan siap kembali membela skuad Garuda pada laga persahabatan melawan Oman dan Mozambik.

“Puji Tuhan kondisi saya saat ini sudah seratus persen baik setelah pulih dua bulan lalu,” ujar jebolan akademi Persebaya Surabaya itu.

Marselino Ferdinan masuk ke dalam lis pemain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk laga persahabatan.

Kehadiran pria yang akrab disapa Marceng itu diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda.

Tercatat selama ini lini serang Timnas Indonesia lebih banyak mengandalkan Ole Romeny untuk mencetak gol.

Menarik ditunggu kembalinya Marcelino Ferdinan di Timnas Indonesia setelah lama absen.