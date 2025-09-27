Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Marshanda Ungkap Sifat Sang Putri yang Mirip Dirinya

Sabtu, 27 September 2025 – 03:27 WIB
Marshanda Ungkap Sifat Sang Putri yang Mirip Dirinya - JPNN.COM
Aktris Marshanda. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda merasa bangga terhadap putri semata wayangnya, Sienna Ameerah Kasyafani.

Dia mengaku bahagia melihat sosok sang putri yang kini telah beranjak remaja.

Kebahagiaan tersebut semakin bertambah setelah Sienna mendapatkan banyak pujian dari publik saat tampil mengenakan hijab.

Baca Juga:

Marshanda, yang akrab disapa Caca, mengaku senang mendengar respons positif dari warganet terkait penampilan Sienna tersebut.

"Pasti aku senang banget, bangga banget," ujar Marshanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Marshanda, Sienna sosok anak yang sangat manis dan ekspresif. Marshanda juga merasa ada banyak kemiripan sifat.

Baca Juga:

Mantan istri Ben Kasyafani tersebut menyatakan melihat bagian dari dirinya dalam diri sang putri.

"Pokoknya Sienna sebagai anakku, karena dia sangat sweet, sangat ekspresif banget, terus juga banyak sifatnya yang mirip gitu ya, aku memang ngelihat banyak dari diri aku yang ada di diri Sienna juga gitu," katanya.

Marshanda mengungkapkan rasa bangga terhadap putri semata wayangnya yang memiliki sifat mirip dirinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marshanda  putri marshanda  Sienna Kasyafani  Sienna Ameerah Kasyafani  Remaja 
BERITA MARSHANDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp