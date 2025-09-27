Marshanda Ungkap Sifat Sang Putri yang Mirip Dirinya

Sabtu, 27 September 2025 – 03:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda merasa bangga terhadap putri semata wayangnya, Sienna Ameerah Kasyafani.

Dia mengaku bahagia melihat sosok sang putri yang kini telah beranjak remaja.

Kebahagiaan tersebut semakin bertambah setelah Sienna mendapatkan banyak pujian dari publik saat tampil mengenakan hijab.

Marshanda, yang akrab disapa Caca, mengaku senang mendengar respons positif dari warganet terkait penampilan Sienna tersebut.

"Pasti aku senang banget, bangga banget," ujar Marshanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Marshanda, Sienna sosok anak yang sangat manis dan ekspresif. Marshanda juga merasa ada banyak kemiripan sifat.

Mantan istri Ben Kasyafani tersebut menyatakan melihat bagian dari dirinya dalam diri sang putri.

"Pokoknya Sienna sebagai anakku, karena dia sangat sweet, sangat ekspresif banget, terus juga banyak sifatnya yang mirip gitu ya, aku memang ngelihat banyak dari diri aku yang ada di diri Sienna juga gitu," katanya.