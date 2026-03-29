Martin Juara Sprint MotoGP Amerika, Angkat Roda Depan, Jatuh, Berantakan, Ha Ha

jpnn.com - TEXAS - Jorge Martin terjatuh saat melakukan wheelie -mengangkat roda depan, sebagai selebrasi seusai finis pertama pada Sprint MotoGP Amerika Serikat di Circuit of The America, Texas, Minggu (29/3) dini hari WIB.

Martin sendiri pun menertawakan hal itu.

"Banyak pembalap bisa menang, tetapi tidak banyak pembalap yang terjatuh saat melakukan wheelie dalam perjalanan kembali ke pit," ujarnya.

“Itu gaya Martinator -julukan Martin. Seperti biasa. Berantakan. Untungnya saya baik-baik saja, dan motornya tidak terlalu rusak," imbuh Martin

Pembalap Aprilia nomor 89 itu lalu menjelaskan bahwa keberhasilannya memenangi sprint karena pemilihan ban yang tepat.

Saat banyak pembalap memilih ban belakang yang soft, Martin memilih medium, bahkan melawan opsi yang diberikan timnya.