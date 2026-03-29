Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Martin Juara Sprint MotoGP Amerika, Angkat Roda Depan, Jatuh, Berantakan, Ha Ha

Minggu, 29 Maret 2026 – 08:02 WIB
Jorge Martin bersama timnya. Foto: motogp

jpnn.com - TEXAS - Jorge Martin terjatuh saat melakukan wheelie -mengangkat roda depan, sebagai selebrasi seusai finis pertama pada Sprint MotoGP Amerika Serikat di Circuit of The America, Texas, Minggu (29/3) dini hari WIB.

Martin sendiri pun menertawakan hal itu.

"Banyak pembalap bisa menang, tetapi tidak banyak pembalap yang terjatuh saat melakukan wheelie dalam perjalanan kembali ke pit," ujarnya.

“Itu gaya Martinator -julukan Martin. Seperti biasa. Berantakan. Untungnya saya baik-baik saja, dan motornya tidak terlalu rusak," imbuh Martin

Pembalap Aprilia nomor 89 itu lalu menjelaskan bahwa keberhasilannya memenangi sprint karena pemilihan ban yang tepat.

Saat banyak pembalap memilih ban belakang yang soft, Martin memilih medium, bahkan melawan opsi yang diberikan timnya.

Lihat detik-detik Jorge Martin terjatuh setelah memastikan menjadi juara Sprint MotoGP Amerika. Jangan diketawain ah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Amerika  Jorge Martin  MotoGP  Martin 
BERITA MOTOGP AMERIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp