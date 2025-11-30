Martin Manurung Centre Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Sumut

jpnn.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Martin Manurung mengirimkan sejumlah bantuan logistik untuk korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Bantuan tahap pertama dalam kegiatan "Fraksi Partai NasDem Peduli" itu telah disalurkan oleh tim Martin Manurung Centre (MMC).

Tim MMC menyalurkan bantuan tersebut ke Kabupaten Tapanuli Utara (Kecamatan Adian Koting) dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Kecamatan Onan Ganjang, Pakkat, dan Tarabintang), Sabtu dan Minggu (29-30 November 2025).

Bantuan tersebut berupa beras 700 kg, mie instan 1.820 bungkus, gula 360 kg, minyak goreng 152 liter, teh celup 180 kotak, selimut 60 pcs, dan popok bayi 60 bal.

Serah terima bantuan di Adian Koting disaksikan Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.

"Mewakili masyarakat Tapanuli Utara yang terdampak musibah banjir dan longsor kami mengucapkan terima kasih kepada Partai NasDem dan Pak Martin Manurung, atas bantuannya. Masyarakat merasakannya," kata Adian dalam siaran pers MMC.

"Kiranya bantuan ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan berdampak bagi masyarakat yang terkena musibah," lanjut Bupati Taput.

Martin Manurung berharap bantuan logistik yang disalurkan timnya dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor.