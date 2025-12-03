Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Martin Manurung Centre Salurkan Bantuan Logistik di Tapteng dan Sibolga

Rabu, 03 Desember 2025 – 21:47 WIB
Martin Manurung Centre Salurkan Bantuan Logistik di Tapteng dan Sibolga - JPNN.COM
Tim Martin Manurung Centre (MMC) saat menyalurkan bantuan logistik kepada korban banjir dan longsor di Sumut. Foto: MMC

jpnn.com - Tim sukarelawan Anggota DPR RI Martin Manurung berhasil masuk lokasi terdampak bencana dan menyalurkan bantuan logistik kepada korban musibah banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut).

Bantuan tersebut disalurkan di sejumlah lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga pada Selasa dan Rabu, 2-3 Desember 2025.

Bantuan "Fraksi Partai NasDem Peduli" tersebut disalurkan oleh tim Martin Manurung Centre (MMC) di beberapa posko di Kecamatan Sorkam, Tapian Nauli, Pandan, dan Tukka, Tapteng, serta Posko di SMKN 1 Sibolga.

Baca Juga:

Bantuan yang dikirim terdiri dari 1 ton beras, 1.500 bungkus mie instan, 120 liter minyak goreng, 240 kg gula, 120 kotak teh, 350 selimut, dan 60 bal popok bayi.

Tim MMC masuk ke wilayah Tapteng melalui jalur Pakkat di Kabupaten Humbang Hasundutan ke Barus di Tapteng pada Senin (1/12/2025).

Namun, jalur ini sebaiknya dihindari saat hujan karena masih ada sisa material longsor serta lumpur sisa banjir di beberapa titik, yang membuat jalan menjadi licin.

Baca Juga:

Salah satu lokasi penyerahan adalah Posko Pemkab Tapteng di Kecamatan Sorkam yang digunakan sebagai pusat penyaluran bantuan ke tiga kecamatan, yakni Sorkam, Sorkam Barat, dan Pasaribu Tobing.

Di sana bantuan tim MMC diterima oleh Camat Sorkam Barat Khairun Nisa Marbun.

Tim sukarelawan Anggota DPR RI Martin Manurung menyalurkan bantuan logistik kepada korban musibah banjir dan longsor di Tapteng dan Sibolga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bantuan logistik  Tapteng  Sibolga  Martin Manurung  banjir  Longsor  Sumut  Anggota DPR  Fraksi Nasdem 
BERITA BANTUAN LOGISTIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp