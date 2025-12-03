Martin Manurung Centre Salurkan Bantuan Logistik di Tapteng dan Sibolga

jpnn.com - Tim sukarelawan Anggota DPR RI Martin Manurung berhasil masuk lokasi terdampak bencana dan menyalurkan bantuan logistik kepada korban musibah banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut).

Bantuan tersebut disalurkan di sejumlah lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga pada Selasa dan Rabu, 2-3 Desember 2025.

Bantuan "Fraksi Partai NasDem Peduli" tersebut disalurkan oleh tim Martin Manurung Centre (MMC) di beberapa posko di Kecamatan Sorkam, Tapian Nauli, Pandan, dan Tukka, Tapteng, serta Posko di SMKN 1 Sibolga.

Bantuan yang dikirim terdiri dari 1 ton beras, 1.500 bungkus mie instan, 120 liter minyak goreng, 240 kg gula, 120 kotak teh, 350 selimut, dan 60 bal popok bayi.

Tim MMC masuk ke wilayah Tapteng melalui jalur Pakkat di Kabupaten Humbang Hasundutan ke Barus di Tapteng pada Senin (1/12/2025).

Namun, jalur ini sebaiknya dihindari saat hujan karena masih ada sisa material longsor serta lumpur sisa banjir di beberapa titik, yang membuat jalan menjadi licin.

Salah satu lokasi penyerahan adalah Posko Pemkab Tapteng di Kecamatan Sorkam yang digunakan sebagai pusat penyaluran bantuan ke tiga kecamatan, yakni Sorkam, Sorkam Barat, dan Pasaribu Tobing.

Di sana bantuan tim MMC diterima oleh Camat Sorkam Barat Khairun Nisa Marbun.