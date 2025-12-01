Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Martin Manurung Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra, Ini Tujuannya

Senin, 01 Desember 2025 – 20:02 WIB
Martin Manurung Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra, Ini Tujuannya - JPNN.COM
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung. Foto: supplied

jpnn.com - Anggota DPR RI Martin Manurung mendorong pemerintah menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa Sumatra bagian utara sebagai bencana nasional.

Penetapan status itu bertujuan untuk memutus lingkaran setan susahnya penanganan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut.

Menurut Martin, saat ini dalam penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Sumut seperti terjebak dalam lingkaran setan. Muncul serangkaian peristiwa yang saling terkait dan semakin memperburuk situasi, sehingga penanganan bencana menjadi lambat.

Baca Juga:

Martin mengatakan banyak pihak terjebak di dalam lingkaran tersebut tanpa ada solusi cepat yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana.

Sebagai contoh, ada peristiwa penjarahan toko karena korban bencana sudah kehabisan bahan makanan. Penyebabnya adalah bantuan logistik yang terhambat sampai lokasi.

"Bantuan susah untuk sampai lokasi karena jalan yang terputus, truk pengangkut bantuan kekurangan BBM dan jaringan telekomunikasi yang putus. Jaringan telekomunikasi putus karena kerusakan infrastruktur dan terutama karena listrik PLN padam," ujar Martin melalui keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Diketahui bahwa jaringan listrik PLN belum bisa dipulihkan karena jalan masih banyak yang putus akibat longsor, sehingga mobilisasi material dan proses perbaikan jaringan setrum pun terhambat.

Di sisi lain, pembukaan jalan dari longsoran juga terhambat karena terbatasnya alat berat dan kendala BBM untuk memobilisasi alat berat. Sedangkan distribusi BBM sendiri juga terhambat karena ada banjir dan longsor.

Anggota DPR RI Martin Manurung mendorong pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional Sumatra untuk mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana Nasional  Sumatra  banjir sumatra  banjir  Longsor  Martin Manurung  Anggota DPR  Sumut  Aceh  sumbar  BBM 
BERITA BENCANA NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp