JPNN.com - Nasional - Hukum

Martin Manurung Kecam Kekerasan terhadap Warga Sihaporas, Minta Polisi Usut Tuntas

Selasa, 23 September 2025 – 07:55 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung. Foto: supplied

jpnn.com - Anggota DPR RI Martin Manurung mengecam tindakan kekerasan yang diduga dilakukan pihak keamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat Nagori Sihaporas, Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (22/9/2025).

Martin awalnya mendapat informasi tersebut dari mantan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan. Setelah mengecek, legislator Fraksi Partai NasDem itu langsung menyampaikan hal itu kepada Kapolda Sumut.

"Saya tadi diberitahu oleh Pak Abdon Nababan dan informasi tersebut sudah saya sampaikan kepada Kapolda Sumut," kata Martin, Senin kemarin, di sela-sela memimpin Rapat soal RUU Hak Cipta, di Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Martin, Kapolda Sumut langsung merespons dan menginformasikan bahwa Kapolres Simalungun sudah turun ke lokasi untuk melakukan penanganan.

"Baik, Pak, Kapolres sudah ke lokasi dan ambil alih, terima kasih," ujar Martin menirukan respons kapolda.

Martin mengecam dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan pihak keamanan TPL kepada masyarakat Nagori Sihaporas yang mengakibatkan adanya korban luka-luka.

Dia meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa kekerasan tersebut.

"Bagaimanapun tindakan kekerasan itu harus ditindak, dan pihak kepolisian harus bersikap adil dalam menangani kasus ini," ujarnya.

Anggota DPR RI Martin Manurung mengecam tindakan kekerasan diduga dilakukan pihak keamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat Nagori Sihaporas.

