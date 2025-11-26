Martin Manurung Minta Telkomsel Sediakan Tower Portabel di Wilayah Bencana Longsor Sumut

jpnn.com - Anggota DPR RI Martin Manurung meminta pihak Telkomsel membangun tower portabel guna mendukung akses internet di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumut.

Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumut, antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dilaporkan bahwa berbagai bantuan mulai berdatangan di lokasi terdampak. Tempat-tempat pengungsian sementara juga telah dipenuhi masyarakat yang menjadi korban.

Namun sulitnya jaringan internet dan jaringan telekomunikasi membuat banyak masyarakat terpisah dari keluarganya. Sanak saudara di perantauan pun sulit mendapatkan kabar dari keluarganya di wilayah bencana.

"Banyak yang mengirimi saya pesan, terkhusus di daerah-daerah yang tidak terkena bencana. Seperti di Medan bahkan di Jakarta. Mereka semua mengatakan sulit berkomunikasi ke wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga," Martin, Rabu (26/11/2025).

Anggota DPR Dapil II Sumut itu pun langsung mengecek kebenarannya. Dari laporan timnya di lapangan, terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah bencana, serta beberapa tower pemancar jaringan telekomunikasi yang rusak akibat banjir.

"Selain mempersiapkan bantuan-bantuan makanan yang akan dikirim oleh Tim Martin Manurung Centre ke lokasi bencana, saya juga sudah meminta pihak Telkomsel untuk segera mendirikan Tower Portabel, atau menara telekomunikasi sementara di setiap titik pengungsian. Juga tempat pengisian baterai HP untuk masyarakat," tutur Martin.

Dia berharap dengan adanya tower portabel itu nantinya, selain dapat membantu masyarakat untuk saling berkomunikasi, juga bisa membantu petugas dan sukarelawan dalam menjalankan tugasnya.