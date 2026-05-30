Martin Odegaard Ungkap Perubahan Besar Arsenal Menjelang Final Liga Champions

Sabtu, 30 Mei 2026 – 14:57 WIB

jpnn.com - Arsenal menatap final Liga Champions 2025/2026 dengan suasana yang jauh berbeda.

Setelah memastikan gelar Prmier League musim ini, The Gunners kini bisa menghadapi laga terbesar mereka tanpa beban yang selama bertahun-tahun menghantui klub.

Arsenal akan menantang Paris Saint-Germain (PSG) pada partai puncak Liga Champions yang digelar di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026).

Status sebagai juara Premier League membuat skuad asuhan Mikel Arteta datang dengan rasa percaya diri tinggi.

Kapten Arsenal Martin Odegaard menilai keberhasilan mengakhiri puasa gelar Liga Inggris selama 22 tahun membawa perubahan besar pada atmosfer tim menjelang laga final.

Menurutnya, Arsenal kini bisa fokus menikmati momen final dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

The Gunners sukses menutup musim domestik dengan manis setelah mengalahkan Manchester City dalam perburuan gelar.

Kesuksesan tersebut menjadi pencapaian bersejarah sekaligus mengubah atmosfer ruang ganti Arsenal menjelang duel melawan PSG.