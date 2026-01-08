Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Martina Ayu Borong 7 Medali di SEA Games 2025, Raih Bonus Rp 3,4 Miliar

Kamis, 08 Januari 2026 – 21:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menpora Erick Thohir (kedua kanan) bersama atlet triathlon Martina Ayu Pratiwi (kiri) menyanyikan lagu Indonesia Raya saat penyerahan bonus kepada atlet peraih medali pada SEA Games Thailand di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2025). Pemerintah menyerahkan bonus senilai Rp465,25 miliar kepada seluruh atlet dan ofisial Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games Thailand 2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

jpnn.com - JAKARTA - Atlet triathlon putri Martina Ayu Pratiwi menyabet lima medali emas dan dua medali perak pada SEA Games Thailand 2025.

Martina pun menjadi atlet penerima bonus terbesar dari Pemerintah RI, yakni Rp3,4 miliar. 

“Total dari semua medali ini Rp 3,4 miliar,” kata Martina kepada wartawan  di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1).

Atlet kelahiran Magetan, Jawa Timur, itu menyatakan akan menggunakan bonus tersebut sebagai investasi masa depan untuk menunjang peningkatan prestasi di level lebih tinggi. Selain itu, bonus tersebut juga digunakan membantu kedua orang tuanya di kampung halaman.

“Bonusnya nanti buat investasi masa depan, untuk menunjang prestasi yang lebih tinggi lagi dan untuk membantu kedua orang tua di rumah,” ungkap Martina.

Atlet berusia 22 tahun itu menegaskan bahwa pencapaian tersebut diraihnya melalui proses yang tidak mudah. Menurut dia,tantangan terbesar selama berkarier sebagai atlet adalah konsisten berlatih di tengah kondisi cuaca ekstrem dan berjuang jauh dari keluarga.

“Struggling-nya ya di latihan. Siang-siang, hujan, panas, enggak peduli cuaca kami tetap latihan. Jauh dari keluarga, banyak pengorbanan yang dilalui,” tuturnya.

Martina memberikan pesan dan motivasi untuk sesama atlet di Indonesia dalam meraih prestasi.

