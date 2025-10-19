Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Martinus: Program Prabowo-Gibran Menyentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa

Minggu, 19 Oktober 2025 – 20:14 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Tokoh Masyarakat Papua Martinus Demetouw menilai setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dinilai telah menyentuh semua lapisan masyarakat daerah itu hingga ke tingkat desa.

Dia menyebut program-program pemerintahan Prabowo-Gibran secara nyata dirasakan masyarakat Papua mulai sektor ketahanan pangan, pembangunan rumah hingga perbaikan infrastruktur sampai ke desa-desa di pelosok Papua.

Martinus menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini sudah setahun memimpin Indonesia.

"Kami menikmati pangan yang sudah diturunkan oleh pemerintah dari provinsi, kabupaten, sampai dengan distrik-distrik," kata Martinus melalui keterangan yang diterima, Minggu (19/10/2025).

Selain itu, dia menyebut masyarakat Papua juga menerima bantuan bibit tanaman pangan untuk ditanam di lahan warga.

"Bibit-bibit yang didatangkan oleh pemerintah, sudah kami tanam di lahan masing-masing," ungkapnya.

Selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo, katanya, masyarakat juga telah menikmati pembangunan infrastruktur seperti jalan.

Tokoh masyarakat Papua Martinus Demetouw menyebut program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dirasakan hingga ke desa.

