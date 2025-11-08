Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Maruarar Luncurkan Program 3 Juta Rumah, Kepuasan terhadap Presiden Terdongkrak

Sabtu, 08 November 2025 – 19:39 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya pada tahun 2025 ini akan membangun rusun dan rumah subsidi untuk hakim di lingkungan Mahakamah Agung. Ilustrasi perumahan: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Program Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terbukti membawa dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Burhanuddin Muhtadi, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, menilai bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari kreativitas Maruarar dalam mengatasi tantangan pendanaan.

"Maruarar Sirait bekerja mewujudkan program 3 Juta Rumah Rakyat dengan kreatif. Beliau berjuang mencari pendanaan sendiri karena dana APBN yang dialokasikan untuk kementeriannya sangat kecil. Keberhasilan implementasi ini, meski dengan keterbatasan anggaran, yang menjadikan dampak program ini luar biasa," ujar Burhanuddin usai menyampaikan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’, Sabtu (8/11).

Burhanuddin melanjutkan, program tersebut terbukti menjadi salah satu pendorong utama naiknya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.

Korelasi Kuat dengan Kepuasan Presiden

Menurut temuan survei Indikator Politik Indonesia, dari kelompok responden yang mengetahui program Tiga Juta Rumah, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas (terdiri dari 46,3% cukup puas dan 5,5% sangat puas).

"Yang lebih krusial, Program Tiga Juta Rumah terbukti memiliki korelasi kuat dengan kepuasan kinerja Presiden," tegas Burhanuddin.

Survei Indikator dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 20-27 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

