Mas Pram Akan Bangun Patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membangun Patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan.

Taman tersebut menggabungkan 3 taman yang sudah ada, yakni Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat.

Pram mengatakan, dirinya memang sengaja menempatkan patung dari ibu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu di Taman Bendera Pusaka.

Alasannya, Fatmawati merupakan orang yang menjahit bendera Merah Putih untuk dikibarkan saat Proklamasi 17 Agustus 1945.

"Jadi, di sana nama tamannya kan Bendera Pusaka, dan bendera pusaka itu identik dengan Bu Fatmawati. Ketika membuat kan, benderanya yang menjahit Bu Fatmawati," ungkap Pram di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Kamis (21/8).

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan, pembuatan Patung Fatmawati tidak akan menggunakan APBD Provinsi Jakarta.

Patung yang rencananya berbentuk Fatmawati sedang menjahit itu merupakan sumbangan dari seseorang.

"Ada orang yang berbaik hati Ingin menyumbang atau memberikan kepada Taman Bendera Pusaka dan saya sudah setuju itu. Jadi, itu bukan dibangun atas APBD atau pun ini, dari dana DKI," jelas Mas Pram, sapaannya.

