Mas Pram Resmikan Revitalisasi JPO Sarinah, Kini Dilengkapi Lift & Lebih Ramah Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di Jakarta Pusat setelah rampung direvitalisasi pada Senin (2/3).

JPO bersejarah ini kini hadir dengan fasilitas yang lebih modern dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Peresmian mundur dua hari. Pada waktu itu, saya menyampaikan akan diresmikan akhir Februari, tetapi sekarang tanggal 2 Maret baru kita resmikan revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Sarinah,” kata Pramono usai meresmikan JPO Sarinah, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Pramono, JPO tersebut merupakan JPO pertama yang dimiliki Jakarta. Dahulu, jembatan itu diresmikan oleh Ali Sadikin pada 21 April 1968.

Oleh karena itu, JPO Sarinah merupakan salah satu tempat bersejarah di Jakarta.

Kini, jembatan tersebut direvitalisasi agar lebih ramah terharap disabilitas. Salah satunya, jembatan itu sudah dilengkapi dengan lift.

“Apakah mau menggunakan lift atau pelican crossing yang tetap kita operasikan. Sehingga dengan demikian, masyarakat yang suka berjalan akan punya pilihan untuk menyeberang, tetapi bagi yang berkebutuhan khusus bisa memanfaatkan ini,” jelas Pramono.

Pramono menyebut, nantinya area pedestrian di bawah JPO Sarinah juga akan dilebarkan sebesar 2,6 meter.