Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Masa Depan Golf Indonesia Lahir di Lapangan Pertama Asia Tenggara

Selasa, 09 September 2025 – 10:56 WIB
Masa Depan Golf Indonesia Lahir di Lapangan Pertama Asia Tenggara - JPNN.COM
Dari kiri ke kanan: Pegolf Nasional (juara tahun lalu) Sania Talita Wahyudi, Captain JGC Togar Manurung, Wakil Ketua Organisasi PGI DKI Jakarta Andi Bahrun, Direktur JGC Academy Roland Salahkhori, Dr PCGC (Parents Children Golf Club) Andri Armansjah, peserta turnamen Golf Amira Permadi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari sekadar turnamen, 2nd Junior & Amateur International Golf Championship 2025 adalah panggung lahirnya generasi baru golfer Indonesia.

Diselenggarakan di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun, klub golf pertama yang ada di Asia Tenggara sejak 1872, turnamen ini menjadi salah satu ajang junior di Indonesia yang langsung berkontribusi pada peringkat World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Selama tiga hari, 9–11 September 2025, lebih dari 50 atlet muda berbakat dari Indonesia, Korea, India, Malaysia, Singapura dan negara tetangga lainnya akan bertanding. Mereka bukan hanya mengejar gelar juara, tetapi juga berkompetisi untuk mengukir langkah awal menuju panggung profesional.

Baca Juga:

“Turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pencarian bibit-bibit baru yang akan membawa nama Indonesia ke kancah golf internasional. Kami mengajak para atlet muda, orang tua, pelatih, hingga komunitas golf di seluruh Indonesia untuk menjadikan ajang ini sebagai langkah awal menuju prestasi dunia. Turnamen ini sekaligus menjadi sarana Pengprov PGI untuk menjaring atlet-atlet baru yang kelak memperkuat barisan golf nasional,” kata Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) KPH Japto Soelistyo Soerjosumarno.

Kesuksesan para juara tahun 2024 menjadi bukti nyata. Sania Talita Wahyudi, juara putri tahun lalu, kini telah menjadi salah satu atlet golf Indonesia yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Bahkan, dia mewakili Indonesia di berbagai turnamen internasional bergengsi.

Sania memulai perjalanan golf melalui JGC Academy, akademi milik Jakarta Golf Club.

Baca Juga:

Hingga kini, JGC adalah satu-satunya klub di Indonesia yang memiliki akademi golf organik, membuktikan komitmennya dalam menumbuhkan talenta dari akar rumput.

“Turnamen JGC Junior & Amateur adalah batu loncatan dalam karier saya. Saya harap lebih banyak golfer muda berani ikut serta, karena kesempatan seperti ini bisa mengubah masa depan," kata Sania.

Lebih dari sekadar turnamen, 2nd Junior & Amateur International Golf Championship 2025 adalah panggung lahirnya generasi baru golfer Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   golf  turnamen golf   PGI  Persatuan Golf Indonesia  JGC 
BERITA GOLF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp