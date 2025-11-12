Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Masa Depan iPhone: Tak Lagi Bergantung pada Menara Seluler Tetapi Bintang di Langit

Rabu, 12 November 2025 – 08:56 WIB
Masa Depan iPhone: Tak Lagi Bergantung pada Menara Seluler Tetapi Bintang di Langit - JPNN.COM
Ilustrasi pengembangan fitur satelit untuk iPhone. (Reuters: Thomas Peter)

jpnn.com, JAKARTA - Apple kembali bersiap menulis bab baru dalam sejarah komunikasi mobile. Raksasa teknologi asal Cupertino kini tengah mengembangkan serangkaian fitur satelit untuk iPhone yang lebih canggih dan serbaguna.

Sebelumnya, Apple telah sukses memperkenalkan fitur SOS darurat via satelit.

Menurut laporan jurnalis teknologi Mark Gurman dari Bloomberg, Apple tengah menyiapkan API khusus agar pengembang aplikasi dapat menambahkan dukungan koneksi satelit langsung ke dalam aplikasi mereka.

Baca Juga:

Artinya, aplikasi peta, pesan, hingga media sosial nantinya bisa tetap digunakan tanpa perlu sinyal seluler atau WiFi.

Tak hanya itu, Apple juga dikabarkan mengembangkan versi baru Apple Maps yang dapat berfungsi sepenuhnya secara offline melalui koneksi satelit.

Fitur lain yang tak kalah menarik ialah kemampuan mengirim foto lewat pesan berbasis satelit, sebuah peningkatan signifikan dari layanan darurat yang sebelumnya hanya terbatas pada teks.

Baca Juga:

Salah satu terobosan paling ambisius ialah teknologi bernama “natural usage”, yang memungkinkan iPhone tetap terhubung ke satelit tanpa harus diarahkan langsung ke langit.

Teknologi itu akan membuat koneksi satelit terasa lebih alami dan praktis dalam penggunaan sehari-hari — bahkan di tengah hutan, pegunungan, atau laut lepas.

Apple kini tengah mengembangkan serangkaian fitur satelit yang lebih canggih dan serbaguna untuk iPhone.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   iPhone  fitur satelit iPhone  Apple  menara seluler 
BERITA IPHONE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp