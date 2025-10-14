Masa, Ketua PSI Belum Tahu Siapa Itu Bapak J?

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengaku berharap sosok Bapak J yang kini menjabat ketua dewan pembina parpol berlambang Gajah itu ialah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya selaku pribadi berharap itu Pak Jokowi," kata Bestari kepada awak media, Selasa (14/10).

Namun, eks politikus NasDem itu mengaku belum mengetahui sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina PSI.

Dia sebagai Ketua DPP PSI berharap sosok Jokowi memang bisa bergabung ke partai berkelir merah, putih, dan hitam itu.

"Saya sangat menunggu beliau (Jokowi, red) bisa segera bersama kami dan memang saya pribadi sangat menantikan agar beliau segera bergabung," ujar Bestari.

Dia mengatakan PSI akan menunggu ketum mereka Kaesang Pangarep untuk mengungkap sosok Bapak J yang menjabat ketua dewan pembina.

"PSI menyerahkan kepada Ketua Umum Kaesang untuk menegaskan kepada publik tentang Bapak J ini pada waktunya," ujar Bestari.

Sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina PSI masih misteri meskipun surat keputusan (SK) kepengurusan partai itu telah diteken Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.