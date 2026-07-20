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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Masa 'Menganggur' Jurgen Klopp Berakhir, Kini Bersiap Emban Misi Berat Bersama Timnas Jerman

Senin, 20 Juli 2026 – 12:36 WIB
Masa 'Menganggur' Jurgen Klopp Berakhir, Kini Bersiap Emban Misi Berat Bersama Timnas Jerman - JPNN.COM
Jurgen Klopp. Foto: Chema Rey

jpnn.com, FRANKFURT - Setelah hampir dua tahun tidak menangani tim sejak meninggalkan Liverpool, Jurgen Klopp akhirnya bersiap kembali ke pinggir lapangan. 

Kali ini tantangan yang menantinya jauh lebih besar, yakni mengembalikan kejayaan Timnas Jerman yang terpuruk usai Piala Dunia 2026.

Jurgen Klopp dikabarkan akan segera diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Jerman.

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Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) disebut telah merampungkan seluruh proses negosiasi dan dijadwalkan mengumumkan penunjukan mantan pelatih Liverpool itu pada Jumat (24/7).

Berdasar laporan jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, Klopp sudah mencapai kesepakatan penuh dengan DFB. Kontraknya disebut akan berlaku hingga berakhirnya Piala Dunia 2030.

Tak hanya dengan DFB, kesepakatan juga telah tercapai dengan Red Bull, tempat Klopp menjabat sebagai Head of Global Soccer. 

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Dengan demikian, tak ada lagi hambatan yang menghalangi pria berusia 59 tahun itu kembali ke dunia kepelatihan.

Plettenberg juga mengungkapkan Klopp sempat menggelar pertemuan tertutup dengan CEO Red Bull, Oliver Mintzlaff, di New York pada akhir pekan lalu.

Jurgen Klopp dikabarkan segera melatih timnas Jerman. Setelah dua tahun meninggalkan Liverpool, Klop mendapatkan tugas lebih berat.

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TAGS   Jurgen Klopp  Timnas Jerman  Piala Dunia 2030  Piala Eropa 2028 
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