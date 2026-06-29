Masalah Serobot Antrean Isi BBM, 2 Pria di Pekanbaru Bertikai, Satu Tewas

Senin, 29 Juni 2026 – 13:03 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Perselisihan akibat rebutan antrean mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sebuah SPBU di Jalan Siak 2, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berujung maut.

Seorang pria berinisial RAS tewas setelah diduga dipukul menggunakan besi oleh pelaku berinisial AAPR.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 23.30 WIB di depan SPBU Jalan Siak 2, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, pertikaian bermula ketika AAPR sedang mengantre untuk mengisi BBM.

Saat antrean kendaraan cukup panjang, korban RAS diduga memotong barisan di depan kendaraan milik tersangka.

“Merasa keberatan, AAPR kemudian melaporkan tindakan korban kepada petugas SPBU. Petugas pun menegur korban agar tertib mengikuti antrean,” kata Anggi Senin (29/6).

Namun, setelah mendapat teguran, korban mendatangi mobil AAPR sambil marah-marah sebelum akhirnya meninggalkan lokasi SPBU menggunakan kendaraannya.

Perselisihan tersebut kemudian berlanjut hingga berujung aksi penganiayaan.