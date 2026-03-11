Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Masih 22 Tahun, Wanita Empat Anak Curi Uang di Minimarket Jakbar

Rabu, 11 Maret 2026 – 21:25 WIB
Masih 22 Tahun, Wanita Empat Anak Curi Uang di Minimarket Jakbar - JPNN.COM
Seorang wanita berinisial IPS (22) nekat melakukan pencurian uang di sebuah minimarket kawasan Gang Songsai, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Selasa (10/3/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Pegawai minimarket di Gang Songsai, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, mengamankan seorang wanita berinisial IPS (22) lantaran nekat mencuri uang.

Pelaku melancarkan aksinya pada Selasa (10/3) malam pukul 20.00 WIB. Motifnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Setelah menerima laporan, tim bergerak cepat dan mengamankan pelaku tanpa adanya perlawanan," ujar Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara kepada pers, Rabu malam.

Baca Juga:

Setelah diperiksa, pelaku mengaku telah melancarkan aksi pencurian sebanyak lima kali di wilayah Jakarta Utara (Jakut) dan Jakarta Barat (Jakbar), tetapi hanya dua aksinya yang ketahuan.

Pelaku pernah ditangkap oleh Polsek Pademangan beberapa waktu lalu usai melancarkan aksi pencurian uang sejumlah Rp4,6 juta di sebuah minimarket wilayah tersebut. Namun, kasusnya diselesaikan dengan jalur "restorative justice" (RJ).

Kali ini, pelaku kembali melancarkan aksinya di wilayah Tambora dengan total uang yang digondol sebesar Rp2,6 juta. Sementara tiga aksi lainnya disebut tidak ketahuan.

Baca Juga:

"Jadi, kali ini motif pelaku itu motif ekonomi. Pelaku mengaku butuh uang untuk kebutuhan," tutur Sudrajat.

Atas perbuatannya, pelaku IPS disangkakan dengan Pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara lima tahun. (antara/jpnn)

Pegawai minimarket di Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), mengamankan seorang wanita usia 22 tahun lantaran nekat mencuri uang.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Minimarket  Jakbar  pencurian  Polsek Tambora 
BERITA MINIMARKET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp