Masih Ada Atasan Irvian Bobby yang Dibidik KPK, Siapa ya?

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami sosok petinggi yang mengganti Irvian Bobby Mahendro dari jabatan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022–2025.

Konon sosok petinggi itu mengganti Irvian Bobby lantaran alasan loyalitas kepada atasan.

"IBM dianggap kurang loyal gitu, ya, kepada para petingginya. Itu yang sedang kami dalami juga," ungkap Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).

Adapun Irvian diketahui merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Irvian Bobby yang dijuluki "sultan" oleh eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel), menjadi penerima aliran dana terbanyak dalam kasus tersebut, mencapai Rp 69 miliar selama 2019-2024.

Asep mengatakan bahwa peran Irvian Bobby kemudian digantikan oleh Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB), yang juga merupakan tersangka kasus tersebut.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker) bersama Irvian Bobby dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka.