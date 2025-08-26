Close Banner Apps JPNN.com
Masih Ada Atasan Irvian Bobby yang Dibidik KPK, Siapa ya?

Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:40 WIB
Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro (kanan) saat berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami sosok petinggi yang mengganti Irvian Bobby Mahendro dari jabatan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022–2025.

Konon sosok petinggi itu mengganti Irvian Bobby lantaran alasan loyalitas kepada atasan.

Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel saat penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Noel bersama 10 tersangka lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menyita 15 unit kendaraan bermotor roda empat, 7 unit kendaraan bermotor roda dua. Foto : Ricardo/JPNN

"IBM dianggap kurang loyal gitu, ya, kepada para petingginya. Itu yang sedang kami dalami juga," ungkap Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).

Adapun Irvian diketahui merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Irvian Bobby yang dijuluki "sultan" oleh eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel), menjadi penerima aliran dana terbanyak dalam kasus tersebut, mencapai Rp 69 miliar selama 2019-2024.

Asep mengatakan bahwa peran Irvian Bobby kemudian digantikan oleh Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB), yang juga merupakan tersangka kasus tersebut.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker) bersama Irvian Bobby dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka.

Penyidik KPK masih membidik atasan Irvian Bobby terkait pemerasan sertifikasi K3 yang telah menjerat Immanuel Ebenezer (Noel) selaku wamenaker. Siapa kira-kira?

