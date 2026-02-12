Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Masih Ada Jalan! Ini Skenario Persib Bandung ke Perempat Final Seusai Dibekuk Ratchaburi

Kamis, 12 Februari 2026 – 13:07 WIB
Masih Ada Jalan! Ini Skenario Persib Bandung ke Perempat Final Seusai Dibekuk Ratchaburi - JPNN.COM
Ratchaburi FC vs Persib Bandung, leg pertama 16 Besar ACL Two. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung belum sepenuhnya kehilangan asa untuk melangkah ke babak perempat final AFC Champions League (ACL) 2025/2026 meski menelan kekalahan telak dari Ratchaburi FC.

Pangeran Biru baru saja takluk 0-3 pada leg pertama 16 besar ACL 2 yang berlangsung di Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2/2026).

Namun, hasil tersebut belum menutup peluang Persib untuk membalikkan keadaan pada leg kedua.

Baca Juga:

Sesuai regulasi kompetisi, babak 16 besar ACL menggunakan sistem kandang dan tandang. 

Penentuan tim yang lolos didasarkan pada akumulasi gol dari dua pertandingan, tanpa menerapkan aturan gol tandang.

Dengan kekalahan 0-3, Persib dituntut meraih kemenangan dengan selisih lebih dari tiga gol pada laga leg kedua.

Baca Juga:

Artinya, skor seperti 4-0 menjadi batas minimal agar Persib unggul agregat dan melaju ke delapan besar.

Jika Ratchaburi mampu mencetak gol di Bandung, beban Persib akan makin berat.

Persib Bandung belum sepenuhnya kehilangan asa untuk melangkah ke babak perempat final ACL 2 meski menelan kekalahan telak dari Ratchaburi FC.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Ratchaburi FC  AFC Champions League Two  ACL 2 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp