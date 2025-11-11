Masih Ada Peluang Timnas U-17 Indonesia Masuk 32 Besar Piala Dunia U-17 2025

jpnn.com - DOHA - Timnas U-17 Indonesia menang atas Honduras dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir Grup H Piala Dunia U-17 2025 di Lapangan 2 Aspire Zone, Doha, Senin (10/11).

Gol Timnas U-17 Indonesia dicetak Evandra Florasta dan Fadly Alberto, sedangkan Honduras sempat menyamakan kedudukan melalui Luis Suazo.

Kemenangan ini membuat Indonesia u-17 berada di peringkat ketiga klasemen akhir Grup H dengan tiga poin dari tiga pertandingan.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto, bersyukur atas kemenangan perdana tim asuhannya di Piala Dunia U17 2025.

"Puji Tuhan saya sampaikan karena sekali lagi saya bersyukur berada di situasi ini, di mana saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini," kata Nova saat ditemui usai pertandingan.

"Dan saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru ya. Sejarah baru bagaimana kita bisa menang di ajang Piala Dunia (U17)," kata dia.

Meski senang dengan pencapaian itu, Nova meminta agar Evandra Florasta dan kawan-kawan tidak cepat puas dan dapat terus berkembang pada masa yang akan datang.

"Saya minta pemain jangan berhenti di sini karena sekali lagi mereka habis ini akan naik kelas, dan harapannya mereka terus berkembang dan mereka mendapatkan pengalaman yang baik selama di piala dunia dan itu yang akan mereka bawa nanti di level di atas," tutur Nova.