Masih Ada Uang Lebaran? Ayo ke PIK buat Mabuk Durian Premium Ramah Kantong

jpnn.com, JAKARTA - Euforia Lebaran belum sepenuhnya reda. Selain silaturahmi dan liburan, satu tren yang ikut menguat ialah self reward pascapencairan tunjagan hari raya atau THR.

Di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), tren itu bahkan menemukan bentuknya sendiri, yakni pesta durian. Bukan sekadar makan durian, melainkan pengalaman kuliner yang menggabungkan kualitas premium dan sensasi memilih langsung penuandang jukukan “raja buah” itu.

Dua nama yang kini jadi perbincangan ialah Duree PIK dan Tom Durian. Duree hadir di Soho Rodeo Drive No.33, Ebony Island PIK, sedangkan Tom Durian melayani pengunjung di gerainya di Dragon Point PIK 2 dan East Coast PIK.

Baik Duree maupun Tom Durian, masing-masing menawarkan pengalaman berbeda. Namun, keduanya sama-sama memanjakan pencinta durian dengan pilihan yang menggoda.

Di Duree, pengalaman dimulai dari deretan durian premium impor dari Malaysia, seperti Musang King, Musang Queen, hingga Blackthorn. Irwan Kirana, salah satu pelanggan di Duree, mengaku langsung terpikat sejak pertama kali mencoba.

“Gue baru tahu selain Musang King ternyata ada Musang Queen juga. Duriannya langsung dari Malaysia dan kualitasnya bagus-bagus, bahkan ada garansi kalau rusak bisa diganti,” ujarnya.

Menurut Irwan, kualitas rasa menjadi pembeda utama. Musang King hadir dengan warna kuning pekat, tekstur lembut, serta perpaduan manis dan pahit yang seimbang.

Bagaimana dengan Musang Queen? Durian asal negeri jiran itu menawarkan sensasi rasa yang lebih pahit, tetapi tetap creamy.