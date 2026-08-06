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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Masih Buka Pintu Dialog untuk Iran, Donald Trump: Saya Tak Ingin Membunuh Orang

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:51 WIB
Masih Buka Pintu Dialog untuk Iran, Donald Trump: Saya Tak Ingin Membunuh Orang - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Reuters: Carlos Barria

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan masih ingin mencapai kesepakatan dengan Iran.

"Saya lebih memilih mencapai kesepakatan karena saya tidak ingin mencelakai orang, saya tidak ingin membunuh orang. Namun, pada titik tertentu, kami akan melakukannya. Kami sudah mempersiapkan serangan terbesar dan telah menyerang mereka dengan sangat keras dalam beberapa bulan terakhir," kata Trump saat berbicara di hadapan para pendukungnya di Las Vegas.

Trump menilai Iran menghormati Amerika Serikat. "Kita lihat saja apa yang akan terjadi," ujarnya.

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Pada Ahad (2/8), Trump mengatakan telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran karena masih terdapat peluang untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang belum difinalisasi. Secara garis besar, kesepakatan tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz serta penyelesaian isu program nuklir Iran.

The New York Times melaporkan bahwa rancangan kesepakatan itu memuat ketentuan bagi Iran dan Oman untuk mencapai kesepakatan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu 60 hari. (ant/dil/jpnn)

Pada Ahad (2/8), Trump mengatakan telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran karena masih terdapat peluang untuk mencapai kesepakatan damai

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

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TAGS   perang Iran  Donald Trump  Iran  Amerika Serikat  Trump 
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