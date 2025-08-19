Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Masih Dianggap Kader, Setnov Dipersilakan Aktif Kembali di Golkar

Selasa, 19 Agustus 2025 – 13:57 WIB
Setya Novanto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Katua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya dengan terbuka menerima Setya Novanto atau Setnov untuk kembali aktif dalam parpol berlambang Pohon Beringin itu.

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan Setnov bakal aktif kembali di Golkar. 

"Kalau mau aktif di Golkar, ya, kami enggak pernah menolak siapa-siapa untuk bisa untuk aktif," kata Doli menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan Setnov sampai kini masih dianggap bagian dari keluarga besar Golkar.

Sebab, ujar Doli, Setnov sejak ditahan dan kini telah dibebaskan, tidak pernah menyatakan mundur dari Golkar.

Begitu pula sebaliknya. Golkar sejak Setnov tersangkut perkara hingga bebas tidak pernah dikeluarkan dari partai.

"Jadi perhari ini, Setya Novanto itu masih kader Partai Golkar," kata Doli.

Namun, dia mempertanyakan posisi yang akan ditempati Setnov ketika eks Ketua DPR RI itu memutuskan kembali aktif di Golkar.

Wakil Katua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya dengan terbuka menerima Setya Novanto atau Setnov untuk kembali aktif di parpol.

