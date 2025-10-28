Masih Jalani Terapi, Tukul Arwana Belum Bisa Bicara

Selasa, 28 Oktober 2025 – 03:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Tukul Arwana ternyata masih menjalani proses terapi agar bisa bicara.

Hal tersebut diungkapkan oleh sahabatnya, Vega Darwanti saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Memang bicara belum, karena masih terapi bicara," kata Vega Darwanti.

Perempuan berusia 38 tahun itu belum lama ini datang menjenguk Tukul Arwana.

Tidak sekadar datang, Vega Darwanti dan teman-teman memberi kejutan untuk Tukul Arwana yang baru berulang tahun.

"Happy banget dijenguk sama rekan kerjanya, pasti kayak nostalgia gitu," jelas co-host Bukan Empat Mata itu.

Vega Darwanti lantas mengungkap kondisi terkini Tukul Arwana.

Dia menyebut keadaan pelawak sekaligus presenter itu makin hari makin membaik.