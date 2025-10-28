Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Masih Jalani Terapi, Tukul Arwana Belum Bisa Bicara

Selasa, 28 Oktober 2025 – 03:03 WIB
Masih Jalani Terapi, Tukul Arwana Belum Bisa Bicara - JPNN.COM
Tukul Arwana. Foto: YouTube/Indosiar/Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Tukul Arwana ternyata masih menjalani proses terapi agar bisa bicara.

Hal tersebut diungkapkan oleh sahabatnya, Vega Darwanti saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Memang bicara belum, karena masih terapi bicara," kata Vega Darwanti.

Baca Juga:

Perempuan berusia 38 tahun itu belum lama ini datang menjenguk Tukul Arwana.

Tidak sekadar datang, Vega Darwanti dan teman-teman memberi kejutan untuk Tukul Arwana yang baru berulang tahun.

"Happy banget dijenguk sama rekan kerjanya, pasti kayak nostalgia gitu," jelas co-host Bukan Empat Mata itu.

Baca Juga:

Vega Darwanti lantas mengungkap kondisi terkini Tukul Arwana.

Dia menyebut keadaan pelawak sekaligus presenter itu makin hari makin membaik.

Presenter sekaligus komedian, Tukul Arwana ternyata masih menjalani proses terapi agar bisa bicara. Hal tersebut diungkapkan oleh sahabatnya, Vega Darwanti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tukul Arwana  tukul  kondisi Tukul Arwana  Vega Darwanti 
BERITA TUKUL ARWANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp