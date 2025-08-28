Masih Mungkin Muncul Lagi Nama Jadi Caketum PPP Saat Muktamar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Thobahul Aftoni menyambut positif banyaknya tokoh yang berminat menjadi caketum parpol berlambang Kabah.

Dia berkata demikian demi menanggapi kabar eks Dubes Azarbeijan Husnan Bey Fananie dan putra ulama kharismatik Maimoen Zubair atau Mbah Moen, yakni Muhammad Idror Maimoen masuk jadi kandidat Ketum PPP.

Toni sapaan Thobahul Aftoni mengatakan banyaknya tokoh yang ingin menjadi Ketum PPP menandakam partai berkelir hijau itu masih dicintai rakyat.

"Berarti publik masih menginginkan PPP bisa kembali ke parlemen di Pemilu 2029 yang akan datang," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (28/8).

Sekjen Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) itu menyebutkan figur lain bisa saja muncul untuk menjadi Caketum PPP.

Sebab, kata dia, kepastian jadwal Muktamar PPP masih belum disampaikan ke peserta, yakni pengurus tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

"Tidak menutup kemungkinan masih ada figur lain lagi yang akan muncul. Siapa itu? Mari tunggu saja kepastian jadwal resmi Muktamar dari DPP PPP, mengingat Undangan Muktamar juga belum disampaikan kepada DPW dan DPC PPP sebagai peserta Muktamar," katanya.

Namun, Toni merasa figur yang muncul belakangan sebagai Caketum PPP sudah mewakili partai.