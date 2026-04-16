Masih Nyaman Sendiri, Dinar Candy Ungkap Alasannya

Kamis, 16 April 2026 – 15:01 WIB
Selebritas Dinar Candy buka suara lantaran warganet selalu menilai profesi diskjockey (DJ) selalau negatif. Simak kalimatnya nih, tegas. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki Dinar Candy masih betah dengan kesendiriannya hingga saat ini.

Perempuan 32 tahun tersebut mengakui dirinya merasa nyaman dengan status singlenya ini.

Sebab, dia merasa lebih leluasa untuk melakukan hal apa pun dalam hidup tanpa harus khawatir dengan persetujuan kekasih.

"Nyaman banget sih kalau aku sekarang, ya. Jadi, sekarang juga kayak mau bagi-bagi apa pun, kayak kemaren bikin lomba ngaji, itu aku habis kayak hampir Rp 200 juta lebih buat umrah, terus buat bagi-bagi juga. Itu, kan, suka-suka aku, uang-uang aku," ujar Dinar Candy di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Kalau ada pasangan, kan, kita harus, kadang-kadang si pasangan ini enggak bantuin secara ekonomi, tetapi dia ngelarang aku. Nah, aku enggak suka kayak begitu," sambungnya.

Alih-alih pusing memikirkan perihal asmara, dia meminta didoakan agar kariernya semakin cemerlang.

Dengan begitu, dia pun bisa mengulurkan bantuan kepada orang di sekitarnya.

"Jadi, kalau aku sih, kalau sekarang ya menurut aku, mendingan doain aku lah jadi orang yang sukses di pekerjaannya begitu. Jadi, bisa ngebantu di circle-circlenya aku," ucap Dinar Candy.

