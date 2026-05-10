Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Masih Pakai Nama Taulany di Instagram, Erin Beri Penjelasan

Minggu, 10 Mei 2026 – 13:13 WIB
Masih Pakai Nama Taulany di Instagram, Erin Beri Penjelasan - JPNN.COM
Rien Wartia Trigina atau Erin. Foto: Instagram/erintaulany

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin memberi penjelasan soal masih menggunakan nama belakang Taulany di akun Instagram, meski sudah bercerai dari Andre Taulany.

Dia mengaku sudah mengupayakan perubahan nama belakang di Instagram tersebut sejak September 2025 lalu.

Akan tetapi, ada kendala teknis yang membuat proses perubahan nama itu memakan waktu lama.

Baca Juga:

"Saya sudah proses itu dari September, dari pihak Meta harus ke Internasional, pihak Meta Internasional. Karena waktu pas lagi nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia, orangnya dia. Jadi memang agak lama," ungkap Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Mantan istri Andre Taulany itu mengaku bahwa dirinya masih terus berupaya mengubah nama belakangnya tersebut di akun media sosial.

"Jadi itulah makanya saya terus fight untuk diubaah namanya. Memang sudah sudah diproses dari bulan September, tapi memang belum pihak Meta belum confirm," ucapnya.

Baca Juga:

Erin pun menegaskan bahwa dirinya sudah tidak ingin menggunakan nama itu lagi.

Dia bahkan mengeklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mengubah nama belakangnya tersebut.

Rien Wartia Trigina alias Erin memberi penjelasan soal masih menggunakan nama belakang Taulany di akun Instagram, meski sudah bercerai dari Andre Tau

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erin Taulany  Rien Wartia Trigina  Andre Taulany  Mantan istri Andre Taulany 
BERITA ERIN TAULANY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp