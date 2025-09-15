Masih Pusing Setelah Checkout Belanjaan? Simak 4 Kiat dari Blibli

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) melalui ekosistem omnichannel terpadu Blibli Tiket hadir memberikan solusi agar pelanggan tak pusing setelah checkout belanjaan.

Ekosistem ini menghadirkan sinergi strategis antara Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma, sehingga pelanggan bisa menikmati kemudahan berbelanja lintas platform dengan pengalaman yang lebih lengkap.

Tidak hanya fokus pada proses transaksi, ekosistem Blibli Tiket juga memberi perhatian khusus pada fase pasca-pembelian tahap penting yang menentukan kepuasan sekaligus membangun loyalitas pelanggan.

“Belanja itu bukan cuma soal checkout. Bagi kami, pengalaman nyata dimulai dari rasa tenang pesanan datang sesuai harapan sampai solusi cepat kalau ada kendala. Hari Pelanggan Nasional, jadi pengingat buat kami: kepercayaan pelanggan harus dijaga lewat kepastian dan solusi nyata,” ujar Nazrya Octora, Head of Public Relations Blibli.

Banyak orang mengira pengalaman belanja online selesai begitu klik tombol checkout. Padahal, justru setelah itulah perjalanan sebenarnya dimulai.

Dari menunggu paket, memastikan barang sesuai harapan, sampai urusan retur kalau ada kendala, fase pasca-pembelian ini sering bikin pelanggan waswas.

Supaya tidak jadi konsumen yang masih pusing setelah checkout, berikut beberapa tips belanja online yang lebih tenang, serta bagaimana ekosistem Blibli Tiket berusaha menjawab keresahan sehari-hari:

1. Jaga keamanan transaksi digital