Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Masih Tak Menyangka Mpok Alpa Meninggal, Anwar BAB Kenang Kebaikannya

Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:09 WIB
Masih Tak Menyangka Mpok Alpa Meninggal, Anwar BAB Kenang Kebaikannya - JPNN.COM
Anwar BAB di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (13/6). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita masih dirasakan oleh keluarga, kerabat, dan orang terdekat dari Mpok Alpa.

Hal itu juga dirasakan oleh pembawa acara, Anwar BAB. Dia mengaku masih tak percaya Mpok Alpa telah meninggal dunia.

Dia pun enggan berbicara ketika ditanyai soal penyakit yang diidap Mpok Alpa sebelum meninggal dunia.

Baca Juga:

"Biar sama keluarga (soal sakit Mpok Alpa). Anwar bingung mau bilang apa lagi karena masih enggak nyangka Mpok Alpa sudah meninggal," ujar Anwar BAB lalu menangis, di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Dia pun merasakan duka mendalam atas meninggalnya pelawak sekaligus pembawa acara 38 tahun itu.

Ditanyai mengenai sosok Mpok Alpa, Anwar mengatakan bahwa ibu empat anak itu merupakan pribadi yang baik.

Baca Juga:

"Mpok Alpa orang baik banget, banyak saksinya dia baik. Buktinya sekarang banyak yang bantu," kata Anwar.

Tak berkata banyak, dia hanya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila semasa hidup Mpok Alpa memiliki salah.

Pembawa acara Anwar BAB mengaku masih tak percaya Mpok Alpa telah meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  Anwar BAB  Artis Meninggal Dunia 
BERITA MPOK ALPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp