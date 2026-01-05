Masih Terjadi Gempa Letusan di Gunung Semeru

jpnn.com, LUMAJANG - Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Yadi Yuliandi mengatakan gempa letusan atau erupsi masih mendominasi aktivitas gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu.

Yadi menyatakan gempa letusan terjadi selama beberapa pekan terakhir.

"Pengamatan kegempaan pada Senin pukul 00.00-06.00 WIB tercatat Gunung Semeru mengalami sebanyak 32 kali gempa letusan dengan amplitudo 10-23 mm, dan lama gempa 66-163 detik," katanya dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin.

Baca Juga: Gunung Semeru Meletus 4 Kali Hari Ini

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu juga mengalami dua kali gempa guguran dengan amplitudo 2 mm dan lama gempa 29-45 detik, kemudian satu kali gempa Hembusan dengan amplitudo 8 mm dan lama gempa 116 detik.

"Juga terjadi dua kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 10-30 mm, S-P 13-15 detik dan lama gempa 52-60 detik," tuturnya.

Pengamatan kegempaan Gunung Semeru selama 24 jam pada Minggu (4/1) tercatat 151 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-23 mm, 10 kali gempa guguran, 21 kali gempa embusan, tiga kali harmonik, dan lima kali gempa tektonik jauh.

"Secara visual gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III, teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang tinggi sekitar 200-300 meter dari puncak," katanya.

Yadi menjelaskan Gunung Semeru berada pada status Level III (Siaga), sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).